Con doblete de Germán Cano, Fluminense le remonta a Cristal en Copa Libertadores 2023

Este miércoles Sporting Cristal tuvo su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El rival a vencer fue nada más y nada menos que el Fluminense de Brasil, equipo que tiene a figuras internacionales como Ganso, Felipe Melo, Germán Cano y su reciente gran fichaje Marcelo, ex jugador del Real Madrid. Pese a que el rival era un equipo de peso, los celestes se enfrentaron sin miedo en la cancha y fueron alineados con Solís, Jhilmar Lora, Ignacio da Silva, Chávez, Laffore, Yotún, Pretell, Castillo y con el trío de ataque compuesto por Sosa, Brenner y Grimaldo.

Los cerveceros no tuvieron mucho el balón los primeros minutos, pero en un contragolpe rimense, el balón llegó a los pies de Grimaldo, quien disparó con fuerza y anotó el primer gol del partido. No obstante, la ventaja no duró mucho y sobre finales del primer tiempo, Germán Cano, delantero argentino del Flu, anotaría el empate tras una jugada parada.

En la segunda mitad del enfrentamiento, Germán Cano volvía a marcar para el cuadro brasileño, y tras algunos descuidos del equipo celeste, Víctor Méndez marcó el tercero a los 81. De ahí en adelante, los brasileños pudieron marcar alguno más, sin embargo, Solís fue el encargado de que el marcador no se moviera más.

Con la derrota de Cristal, el cuadro celeste se ubica último en la tabla de posiciones con 0 puntos, mientras que Fluminese y The Strongest comparten la punta momentáneamente.