Universitario anuncia que duelo ante Cantolao será transmitido por YouTube

Universitario de Deportes informó a sus hinchas y público en general que su partido ante Cantolao, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 se transmitirá mediante su canal de YouTube, pese a tener contrato con el Consorcio Fútbol Peruano (CFP).

Según explicó el propio club en sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha aprobado ni autorizado el contrato de renovación con el CFP, a raíz de la medida cautelar que emitió el Poder Judicial en el proceso que inició la propia entidad rectora del fútbol peruano.

Previamente, la propia FPF indicó que había enviado una comunicación oficial al consorcio, donde se daba autorización para transmitir los duelos de local del cuadro merengue. La medida también alcanza a Sport Boys, Carlos A. Mannucci y Deportivo Municipal.

Cabe indicar que estos clubes suscribieron un acuerdo de renovación con el CFP, con lo cual la FPF señala que tienen “contratos vigentes reconocidos”. Por ello, la entidad autorizó a emitir el U vs. Cantolao, Boys vs. Unión Comercio y Municipal vs. Mannucci.

Este viernes 2 de febrero, Jean Ferrari reveló que la institución había firmado una extensión del vínculo con el consorcio para la transmisión de los encuentros. Sin embargo, con la acción legal vigente que impide a los clubes hacer estos acuerdos, este no tendría validez.

PRIMER WALKOVER EN LA LIGA 1

Cusco FC no se presentó al encuentro y se convirtió en el primer equipo en perder por walkover en la Liga 1 2023. Sport Huancayo, club al que debía enfrentar este viernes 3 de febrero, como parte de la tercera fecha del torneo, se adjudicó una victoria por 0-3.

El cuadro cusqueño debía asistir al Estadio Inca Garcilazo de la Vega de cara a su debut. No obstante, el recién ascendido a la primera división decidió no participar en el inicio de la Liga 1 hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) retire la medida cautelar sobre los derechos de televisión.