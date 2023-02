Ricardo Gareca: “Perú no tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo”

Ricardo Gareca habló sobre el fútbol peruano y las dificultades que tuvo que afrontar al mando de la Selección Peruana. El ex entrenador criticó duramente el mal manejo del deporte en nuestro país y la poca infraestructura con la que se cuenta.

“Cuando hablamos de formativo, tiene que ver con una política deportiva que abarca muchos condimentos desde la política, los empresarios, dirigentes, gente de fútbol, hacia dónde va direccionado uno para que de pronto uno empiece a crecer y empiece a tener una mayor convicción”, comentó en una entrevista.

“Esa política a veces no se da en el Perú. Perú no tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo”, agregó. El ‘Tigre’ se animó a comparar las políticas argentinas con las peruanas en el ámbito deportivo.

“En Argentina, por ejemplo, los clubes tienen primaria y secundaria, le ofrecen a los jugadores estudiar, y en algunos clubes tiene terciario, pueden hacer una carrera. Esa infraestructura tiene que ver con lo formativo y en algunos países, esa cuestión no progresa. Perú es uno de ellos”, concluyó.

Ricardo Gareca y por qué dejó a la Selección Peruana

Además de todo lo mencionado anteriormente, el antiguo DT de la ‘blanquirroja’ también se refirió a su salida de la Videna. Ricardo Gareca recalcó qu “hubo un desgaste después de tantos años” y que no le gustó como se manejó su negociación de renovación.

“Hubo un desgaste después de tantos años con un objetivo que no se cumplió lamentablemente. Lo que me lleva alejarme del Perú… hubo cosas que no me gustaron dentro de la negociación. Cuando ya empezó a tomar un estado público, no me gustó. Por ejemplo, el tema del contrato, son cosas muy privadas, tengo la suficiente confianza con ellos como para hablar del tema en privado”, expresó.

Ricardo Gareca estuvo al mando de la Selección Peruana durante siete años. A su cargo, Perú regresó a un mundial después de 36 años, consiguió un subcampeonato de Copa América, y llegó al repechaje para el Mundial de Qatar 2022.