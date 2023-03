¿Quiénes serán los rivales de la ‘U’ en la fase de grupos de la Copa Sudamericana?

Universitario de Deportes ganó 2-0 a Cienciano y avanzó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘crema’ ocupa el Bombo 2 de cara al sorteo para la siguiente etapa.

La ubicación de la ‘U’ en este grupo se da debido a su posición en el ránking CONMEBOL del pasado diciembre. Los de Ate ocupan el puesto 46 y es el tercer equipo peruano con mejor ubicación, por debajo de Melgar en el 44 y de Sporting Cristal en el 35.

Los posibles rivales de Universitario de Deportes en la Copa Sudamericana

El Bombo 2 está compuesto por: Defensa y Justicia, Bragantino, Universitario, Deportes Tolima, Botafogo, Newell’s Old Boys y Palestino. Ninguno de estos clubes podrán ser rivales del conjunto ‘merengue’. Los que sí podrán enfrentarse a Universitario de Deportes son el resto de equipos de los Bombos 1,3 y 4.

Bombo 1: Peñarol, Sao Paulo, Santos, Liga de Quito, Estudiantes, Emelec, San Lorenzo, Santa Fe.

Bombo 3: Oriente Petrolero, Estudiantes de Mérida, Danubio, Tigre, América Mineiro, Blooming, Goías, César Vallejo.

Bombo 4: Audax Italiano, Gimnasia y Esgrima La Plata, Puerto Cabello, Tacuary y los perdedores de las series entre Magallanes vs. DIM, Fortaleza vs. Cerro Porteño y Sporting Cristal vs. Huracán.

Cabe mencionar que, César Vallejo tampoco puede jugar contra la ‘U’ al ser dos equipos del mismo país. El sorteo de la fase de grupos está pactado para el próximo lunes 27 de marzo.