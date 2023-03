¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre su expulsión en el Perú vs Marruecos?

El defensor central Carlos Zambrano fue expulsado en el minuto 78 del encuentro amistoso en el que las selecciones de Perú y Marruecos empataron sin goles. Él vio la tarjeta roja luego de tener un “encontrón” con el mediocampista marroquí Sofiane Boufal, quien también fue echado por el árbitro central.

Al final del partido, el ‘León’ dio la explicación de lo ocurrido. “El jugador marroquí me agredió y yo le respondí con un manotazo en el cuerpo. Luego el árbitro me expulsa y me dice que por responderle me bota. Estoy muy apenado por la expulsión”, remarcó.

Carlos Zambrano habla del Perú vs Marruecos

Asimismo, Carlos Zambrano resaltó el accionar de la selección peruana en este choque ante Marruecos y lo comparó con lo mostrado ante Alemania el pasado sábado.

“El equipo mostró otra cara con respecto a lo que sucedió contra Alemania, que fue desastroso. Hoy logramos un buen resultado con un buen equipo. Hay muchos jugadores en la zaga. Hoy me tocó jugar con Santamaría y supimos contrarrestar a un equipo que es muy rápido adelante”, concluyó.