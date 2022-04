Piero Quispe: “Me gustaría jugar en la Liga de Portugal”

Piero Quispe se está consolidando en el once titular de Universitario de Deportes y ya tiene en mente la liga a la que le gustaría llegar cuando le toque emigrar como parte de su crecimiento deportivo.

“Me gustaría jugar en la Liga de Portugal, sigo al Sporting Lisboa”, dijo el mediocampista de 20 en una entrevista para La República.

Sobre su actual desempeño en Universitario de Deportes, este señaló que no tiene problemas en moverse en la posición que el técnico vea conveniente. “El entrenador me puso de extremo izquierdo y extremo por derecha. En la posición que el profe me ponga tengo que dar lo mejor de mí y creo que lo voy a lograr en cada entrenamiento mejorando día a día”.

¿Qué dijo sobre las palabras de elogio de Christian Cueva?

Quispe remarcó que le gustaría tener la oportunidad de jugar junto Christian Cueva. Además, confesó que los elogios del futbolista de la Selección Peruana lo motivan a seguir dando lo mejor en el terreno de juego.

“Eso me da a mí más motivación, felicidad, y creo que estoy haciendo las cosas bien. Espero algún día, con la bendición de Dios, jugar al lado de Cueva”, acotó.