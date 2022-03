Perú vs Paraguay en Vivo: la selección peruana gana 2-0 en el Nacional

La selección de Perú viene venciendo 2-0 a su similar de Paraguay en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022.

El primer gol del partido lo anotó el delantero Gianluca Lapadula a los 5′ al rematar dentro del área un balón que le quedó tras un buen pase de Christian Cueva. El balón dio en el poste izquierdo del arco paraguayo para luego lentamente introducise en el pórtico.

El propio Gianluca Lapadula pudo estirar la diferencia, pero tras un centro desde el sector izquierdo no llegó a conectar de cabeza ni de pierna izquiera. Paraguay también tuvo lo suyo tras un error en salida de Yoshimar Yotún, pero el disparo del jugador guaraní dio en el travesaño del arco defendido por Pedro Gallese.

Y a poco del final del primer tiempo (42′), apareció Yoshimar Yotún para marcar el 2-0 al recibir dentro del área un perfecto pase y definir de una espectacular tijera para vencer por segunda vez la resistencia del arquero paraguayo.

Perú tuvo la gran oportunidad de irse 3-0 al entretiempo, pero un cabezazo de Gianluca Lapadula dio en el poste y el rebote, de forma increíble, el defensor Alexander Callens la echó fuera del campo. El final también pudo acabar 2-1, cuando el propio Callens casi anota un autogol al tratar de darle un pase a Gallese cuando este estaba salido. Felizmente, el portero reaccionó a tiempo y mandó el balón al tiro de esquina.

La previa

Perú vs. Paraguay en vivo. Ya se vienen ultimando detalles para lo que será el Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional de Lima por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. La bicolor saldrá por los tres puntos con un escenario favorable porque de la mano de su hinchada una vez más buscará clasificar al repechaje con el objetivo de estar presente nuevamente en un Mundial.

La blanquirroja ya demostró en ocasiones anteriores que está hecha para partidos difíciles, y si cuenta con el apoyo de la mejor hinchada del mundo, con mucha más razón sacará el partido adelante.

Si no lograste comprar tus entradas para ir al estadio nacional a apoyar a la blanquirroja, no te preocupes que podrás ver el partido Perú vs Paraguay en vivo y en directo por la transmisión de latina Televisión canal 2.

Cómo ver el Perú vs. Paraguay en Vivo y en directo

Como mencionamos líneas arriba, el partido entre la selección peruana y paraguaya será transmitido por Latina televisión en vivo y en directo. El partido iniciará a las 6:30 pm (Hora peruana), pero puedes sintonizar mucho antes para seguir las previas del encuentro.

A qué hora juega Perú con Paraguay

A continuación te enterarás de los horarios del partido, sin importar si te encuentras en Perú o algún país de América latina.

Perú : 06:30 PM

Argentina: 08:30 PM

Chile: 08:30 PM

Brasil: 08:30 PM

Paraguay: 08:30 PM

Colombia: 06:30 PM

Ecuador: 06:30 PM

Venezuela: 05:30 PM

Bolivia: 05:30 PM

EEUU (este): 05:30 PM

EEUU (pacífico): 04:30 PM

¿Latina televisión (canal 2) transmitirá el Perú vs Paraguay en Vivo Online por Internet?

Debido a las muchas consultas realizadas por los visitantes de nuestra web y redes, les informamos que el partido Perú vs Paraguay lo podrás ver en vivo y en directo por la frecuencia de Latina Televisión (canal 2), pero una transmisión online por la web no será posible en esta ocasión.

EN el caso que no puedas ver el partido de Perú desde tu televisor,, latina te mantendrá informado con cada uno de los detalles del partido en vivo y por internet a través de su página web en la sección TV EN VIVO: https://www.latina.pe/tvenvivo

Resumen: datos que debes saber de este partido