Pedro Gallese: “Ojalá que siga el ‘profe’ Gareca, porque nos hizo crecer muchísimo”

Pedro Gallese, arquero de la Selección Peruana, volvió a manifestar su deseo de que Ricardo Gareca se mantenga como director técnico del equipo nacional. Además, habló sobre su estado de animo tras cumplirse una semana del partido ante Australia por la repesca mundialista.

“Ojalá que siga el ‘profe’ Gareca, porque nos hizo crecer muchísimo y le dio alegrías al país, pero las decisiones que se tomen se tienen que respetar”, dijo Pedro Gallese para la agencia Andina.

Sobre su sentir tras cumplirse una semana del partido de repechaje, el arquero nacional confesó que será difícil olvidar no estar en la Copa del Mundo. “En estos momentos quisiera sacarme rápido esta herida de no ir al Mundial. Será difícil olvidar, pero con la ayuda de los hinchas y compañeros vamos a salir adelante. Esto no acaba aquí y tenemos con qué. Solo queda levantarnos, el dolor es muy grande, recuerdo todo cómo se dieron las cosas en estas eliminatorias y perderlo al último duele mucho”.

¿Qué dijo sobre la decisión de Luis Advíncula de dejar la Selección Peruana?

Pedro Gallese señaló que Luis Advíncula tiene el respaldo de la hinchada peruana y resaltó su importancia dentro del equipo. “Tiene el respaldo del país y es un jugador que nos ayudó mucho y es uno de los líderes de la selección. De estas experiencias también uno crece como persona y ahora solo queda levantar la cabeza. Ese día no tuvimos un gran partido, no jugamos bien, pero así y todo Australia no nos llegó mucho, solo tuvieron una en el tiempo extra”.