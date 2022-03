Partido Perú-Uruguay 2022: así se preparan ambas selecciones para el encuentro

La Selección Peruana se alista para disputar un duro partido ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ambos tienen opciones de clasificar a Qatar 2022, por esto necesitan un resultado positivo que les sirva para consolidarse en un cupo directo o de repechaje al Mundial.

A pocos días para disputarse este compromiso, tanto Perú como Uruguay están trabajando para llegar en optimas condiciones al partido que se desarrollará este jueves 24 de marzo en el estadio Centenario de Montevideo.

El último fin de semana, futbolistas peruanos y uruguayos que militan en ligas extranjeras comenzaron a llegar a Sudamérica. Así que está es la primera semana en que los técnicos de ambas selecciones pueden trabajar con sus planteles completos.

Según declaró Diego Alonso, técnico de la Selección de Uruguay, aún no tiene claro el once que parará este jueves en el Centenario. “Recién fue el primer día de trabajos, no tengo definido al 100% el equipo, me gusta verlos, sentirlos, ver quién se adapta mejor a lo que vamos a pedir, que tengan su posibilidad hasta el último día para pelear por un puesto en la cancha”, dijo en conferencia de prensa.

Lo cierto es que el estratega uruguayo tendrá que pensar la formación que usará ante Perú, teniendo en cuenta que este martes se confirmó algunas bajas y llamados de emergencia en su plantel. A través de las redes sociales del equipo charrúa se informó que Manuel Ugarte, quien juega en el Sporting de Lisboa, se integrará este miércoles a su selección. Más temprano, se anunció que Matías Vecino sería reemplazado por Fabricio Díaz tras dar positivo a Covid-19.

La Selección Peruana tampoco se salvó de estas ausencias de último momento. Hace unas horas, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que Miguel Araujo dio positivo en una prueba de Covid-19. Además, José Carvallo fue desconvocado por un cuadro de apendicitis aguda y en su lugar fue llamado el portero Carlos Cáceda.

Perú partió rumbo a Montevideo

Luego de realizar su último entrenamiento en Lima, la Selección Peruana tomó un avión rumbo a la capital uruguaya para disputar la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Se espera que el equipo nacional llegue a su destino al promediar las 8:00 p.m.

Más temprano en la VIDENA, Ricardo Gareca probó una alineación que podría ser la que utilice ante Uruguay este 24 de marzo. El once lo formó Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.