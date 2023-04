“¿Para hacer un papelón y no divertirme?”: Claudio Pizarro reveló el motivo por el que no regresó a Alianza Lima

Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos más reconocidos a nivel internacional. El delantero supo resaltar en Alemania vistiendo las camisetas del Bayern Múnich, Werder Bremen y FC Köln, sin embargo, en el Perú se ha declarado hincha de Alianza Lima, que fue el último equipo en el que jugó antes de emigrar.

Casi tres años después de haber anunciado su retiro, el atacante ha revelado el verdadero motivo por el que no regresó al cuadro ‘blanquiazul’. El excapitán de la Selección Peruana fue entrevistado por Luis ‘Cuto’ Guadalupe y confesó que prefirió su estabilidad emocional y su carrera deportiva en el Werder Bremen.

“(Cuando surgió la posibilidad de volver a Alianza Lima) Me puse a pensar si es que iba a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer un papelón y no divertirme? No dije, mejor no”, se le puede escuchar decir al exfutbolista.

Como se recuerda, Pizarro dejó abierta la posibilidad de hacer un partido de despedida con los de La Victoria, no obstante, aún no se ha llegado a concretar este homenaje.

Claudio Pizarro y su paso por Alianza Lima

Claudio Pizarro llegó a Alianza Lima con 20 años, procedente del Deportivo Pesquero en 1998. El joven ariete vistió la camiseta ‘blanquiazul’ por dos temporadas, hasta 1999 cuando llegó al Werder Bremen de la Bundesliga. Con los de La Victoria disputó 55 partidos y anotó 28 goles

Tras pasar dos años en la institución de la ciudad de Bremen fue vendido al Bayern Múnich, pasó por el Chelsea, como pedido José Mourinho, y posteriormente regresó a Werder Bremen, donde terminó colgando los botines en 2020.