Paolo Guerrero sobre el repechaje: “Yo por Perú juego hasta cojo”

Paolo Guerrero continúa recuperándose de la lesión a los ligamentos de su rodilla derecha. Desde Phoenix, Estados Unidos, el ‘Depredador’ se prepara con todo para estar a disposición de Ricardo Gareca y la selección peruana en caso se le necesite.

En diálogo con la FIFA, Guerrero expresó sus deseos de estar en el repechaje del 13 de junio; no obstante, es consciente que no debe apurar su recuperación si es que quiere llegar en óptimas condiciones, pues afirmó que anticipar su vuelta a las canchas pese a no estar al 100% afectó su rodilla.

“¿Si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, afirmó.

El ‘9’ de la ‘Blanquirroja’ narró cómo es que sobrelleva este proceso. Afirma que ve poco fútbol y no presta atención a los medios de comunicación. Además, mantiene una constante comunicación con sus padres. “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el fútbol es mi pasión (…) Si yo no juego al fútbol me siento muerto”, sentenció.