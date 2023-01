Paolo Guerrero reveló por qué no llegó a Alianza Lima

El delantero peruano Paolo Guerrero llegó a un acuerdo para fichar por el Racing Club de Argentina y en redes sociales se pronunció sobre la razón por la que no recaló en Alianza Lima.

Ante la pregunta de un hincha blanquiazul, el ‘Depredador’ señaló lo siguiente en su cuenta de Instagram: “Alianza no me quiso, me dijeron que no tenía interés”, acompañando su comentario con una cara de tristeza.

Como era de esperarse, el mensaje de Paolo Guerrero generó respuestas de apoyo, pero también críticas de los hinchas de Alianza Lima recordándole que el año pasado el club victoriano intentó tenerlo en sus filas, pero que el delantero prefirió ir a jugar por el Avaí de Brasil.

Como se sabe, para la temporada 2023 Alianza Lima fichó al delantero colombiano Pablo Sabagg, al tiempo de mantener en su plantilla al argentino Hernán Barcos y al peruano Aldair Rodríguez. Asimismo, mantuvo en el primer equipo al juvenil Juan Pablo Goicochea, quien actualmente integra la selección peruana que afronta el Sudamericano Sub 20.

De esta forma, Paolo Guerrero de 39 años jugará en la primera división del fútbol argentino en uno de los principales clubes de ese país. En esa misma línea, su promesa de defender la camiseta de Alianza Lima se ve cada vez más lejana de concretarse.

Cabe apuntar que Paolo Guerrero ha llegado a un acuerdo con Racing de Argentina, pero recién el lunes pasará exámenes médicos. De superarlos, firmará por el cuadro albiceleste. Así lo confirmó Victor Blanco, presidente de la ‘Academia’.