Paolo Guerrero regresó al Perú: “Me siento bien, espero conseguir equipo”

Paolo Guerrero arribó a nuestro país la noche del último lunes desde Estados Unidos, en donde estuvo recuperándose de la lesión a su rodilla derecha. El delantero afirmó que ya se encuentra bien y reveló sus deseos de encontrar club pronto para volver a la competencia.

“Me siento bien, espero conseguir un equipo. Ya recibí el alta, me falta hacer trabajo físico, tocar la pelota. En mi lesión estuve mucho tiempo enfocado, lo más importante era estar recuperado de la rodilla, que no me moleste, gracias a Dios encontré eso, no me molesta. He venido trabajando solo en un centro de alto rendimiento”, expresó.

Además, reveló que en el partido ante Chile por Eliminatorias Qatar 2022 jugó infiltrado y le tuvieron que sacar líquido de la zona afectada para que pueda disputar dicho encuentro. En tanto, aseguró que no ha tenido acercamiento con la dirigencia de Alianza Lima sobre una posible contratación.

“No hemos tocado el tema con Alianza, no me han venido a hablar. En ningún momento tocamos ese tema, lo dejo bien claro, hay varios hinchas de Alianza que se sintieron medio resentidos; pero yo lo digo, en ningun momento me dijeron ‘Mira Paolo, queremos que estés acá con nosotros'”, agregó.