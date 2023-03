Pablo Sabbag sobre Christian Cueva: “Hizo sufrir a Colombia en las Eliminatorias pasadas”

Un gran plantel. Con la llegada de Christian Cueva a Alianza Lima, no solo los hinchas mostraron su emoción por contar con él, sino también sus próximos compañeros de equipo. Uno de ellos es Pablo Sabbag, atacante blanquiazul, quien viene teniendo un gran presente y destacó las cualidades de ‘Aladino’ y su utilidad para el equipo victoriano.

Luego de que el club anunciara la llegada del volante, Pablo Sabbag destacó lo que para él significa el arribo de ‘Aladino’. “Cueva es un crack. A los colombianos nos hizo sufrir en las Eliminatorias. Estoy feliz porque me hará anotar muchas veces”. Mencionó el delantero en una entrevista brindada en ‘Al Ángulo’.

Por su parte, Sabbag tuvo palabras acerca de sus objetivos y expectativas para el presente año: “Mi meta es anotar mínimo once goles y cinco asistencias para el Torneo Apertura. Estoy contento en el equipo más grande del país. Creo que se refleja en la cancha lo bien que me estoy sintiendo. La gente me ha hecho sentir el cariño y espero conseguir el tricampeonato”.

Cabe destacar que a la fecha, Pablo Sabbag ha convertido 3 goles en la misma cantidad de partidos disputados. Christian Cueva es el último refuerzo en sumarse al equipo, y el atacante sabe muy bien que le será de mucha utilidad para la Liga1 y la Copa Libertadores, en búsqueda del tricampeonato y hacer un buen papel a nivel internacional.