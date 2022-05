Pablo Lavandeira sobre partido contra San Martín: “Sabíamos que iba a ser durísimo”

Pablo Lavandeira conversó con GOLPERU y reconoció que el partido ante San Martín fue complicado. El volante de Alianza Lima destacó la calidad de futbolistas que integran el cuadro de Víctor Rivera.

“Sabíamos que iba a ser durísimo, San Martín no tiene los puntos que merece, tiene jugadores muy importantes que hoy hicieron un gran partido. La cancha no ayudó en nada, no sé por qué estaba tan mojada pero sacamos una victoria que era fundamental”, dijo Pablo Lavandeira.

“Estoy feliz y eso se está viendo reflejado cada vez que me toca participar y más cuando es con victoria. Estoy muy agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la familia por el apoyo y se está viendo reflejado”, agregó.

El volante reconoció que no arrancaron como esperaban en el torneo local, pero recordó que aún tienen un partido pendiente. “Vamos paso a paso para conseguir los tres puntos el otro fin de semana de locales”.