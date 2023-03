Jorge Fossati: “Tenemos poco tiempo con el plantel, pero solo tengo palabras de elogio”

Jorge Fossati se pronunció tras la victoria que consiguió Universitario de Deportes frente a Binacional en la ciudad del Cusco. Tras el duelo que culminó 2-1, el uruguayo se mostró tranquilo por las dos victorias que logró desde que asumió el cargo de director técnico de la escuadra ‘crema’.

“Tenemos poco tiempo con el plantel, pero solo tengo palabras de elogio para lo que ha sido la respuesta del plantel y absorber la idea que uno les pasa en los pocos entrenamientos que tenemos. Eso es lo que nos ha dado la posibilidad de conseguir estos dos triunfos, que me dejan tranquilo. Esto se logra con mérito, no es que llegaron los goles de casualidad, al menos el partido que yo vi fue así. Cuando se gana así me deja tranquilo, nunca conforme, pero sí tranquilo de cara al futuro”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

“El que entiende un poco de fútbol sabe que aparte de enfrentar a un buen rival, debíamos enfrentar a una situación diferente a la que entrenamos y vivimos que es en el llano y 3200 metros no es algo tan simple. Lo primero que realmente me deja feliz es la producción del equipo en términos generales. Hay una serie de detalles por mejorar”, agregó.

El equipo de Jorge Fossati derrotó a Binacional

En un emocionante partido, Universitario de Deportes logró imponerse a Binacional. Con goles de Emanuel Herrera (21’) y Alex Valera (90+4´), el equipo de Jorge Fossati escaló hasta la sexta posición del torneo local. El gol del descuento fue anotado por Andy Polar (16´).