Perú vs Paraguay 2022 en VIVO: Horario, Fecha, y dónde ver el partido.

Perú vs Paraguay 2022 Amistoso Internacional: Horarios, fecha, donde ver en vivo y datos del partido…

Perú vs Paraguay amistoso 2022 vuelven a verse las caras en vivo y directo, este miércoles 16 de noviembre en el Monumental de Lima.

Ambas selecciones llegan a esta nueva fecha de amistosos internacionales, buscando prepararse para las próximas eliminatorias rumbo al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Si quieres conocer los horarios, fecha, alineaciones y dónde ver en vivo el Perú vs Paraguay 2022, entonces te dejamos todos los detalles de este amistoso internacional.

¿Cuándo es el partido amistoso Perú vs Paraguay?

Perú vs Paraguay Amistoso 2022 se jugará el miércoles 16 de noviembre en el Estadio Monumental.

Siendo uno de los partidos de preparación en esta fecha FIFA para ambas selecciones suramericanas, rumbo a las próximas Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

¿A qué hora jugarán Perú vs Paraguay Amistoso 2022?

El partido amistoso Perú vs Paraguay 2022 se jugará desde las 8:00 PM hora de Perú. Mientras que en Paraguay el pitido inicial será a las 10:00 PM. Si quieres conocer todos los horarios del Perú vs Paraguay amistoso 2022, te dejamos la hora de comienzo en cada país:

Perú / 8:00 PM

Paraguay / 10:00 PM

Argentina / 10:00 PM

Bolivia / 9:00 PM

Brasil / 10:00 PM

Colombia / 8:00 PM

Ecuador / 8:00 PM

España / 2:00 AM (17 de noviembre)

México / 7:00 PM

Uruguay / 10:00 PM

¿En qué estadio se jugará Perú vs Paraguay 2022?

El Perú vs Paraguay amistoso 2022, se disputará en el Estadio Monumental de Perú el miércoles 16 de noviembre a partir de las 8:00 PM (Horario de Perú).

El Estadio Monumental se ubica en la Ciudad de Lima, siendo el segundo recinto deportivo donde más partidos ha jugado la selección peruana, después del Estadio Nacional de Perú. La selección de Perú vuelve a jugar en el Estadio Monumental luego de 3 años.

¡El estadio con mayor capacidad de toda Sudamérica!

Otro dato interesante del Estadio Monumental de Lima, es que se trata del estadio con mayor capacidad de toda Suramérica (80.000 espectadores).

La última vez que Perú vs Paraguay se enfrentaron en el Estadio Monumental, fue durante las Clasificaciones para el Mundial 2010, cuándo el 13 de octubre empataron por un marcador de 0-0.

¿Cómo llega la selección de Perú al partido amistoso contra Paraguay?

Después de una dolorosa eliminación en el Repechaje Mundial Qatar 2022 contra la selección australiana, y que marcó la finalización del ciclo exitoso del técnico argentino Ricardo Gareca.

Llegó el nombramiento oficial de Juan Máximo Reynoso cómo técnico de la selección peruana, los dirigidos del “Cabezón” buscan dar los primeros pasos para las futuras Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Además del Perú vs Paraguay amistoso 2022, también la selección peruana jugará un segundo partido por esta fecha de amistosos internacionales, siendo el Perú vs Bolivia amistoso 2022 el sábado 19 de noviembre.

Perú y Paraguay se verán las caras este miércoles en el Estadio Monumental de Ate.

Lista de jugadores de Perú convocados

El técnico peruano Juan Reynoso ha preparado una lista de convocados para Perú vs Paraguay, donde ha apostado por el talento local y no tanto por sus jugadores internacionales. La lista de jugadores de Perú convocados para el Perú vs Paraguay es:

Arqueros:

Pedro Gallese (Orlando City / Estados Unidos)

José Carvallo (Universitario / Perú)

Carlos Cáceda (Melgar / Perú)

Alejandro Duarte (Sporting Cristal / Perú)

Defensas:

Carlos Ascues (Universidad César Vallejo / Perú)

Alexander Callens (New York City / Estados Unidos)

Miguel Araujo (Emmen / Países Bajos)

Luis Abram (Cruz Azul / México)

Paolo Reyna (Melgar / Perú)

Roberto Villamarín (Carlos A. Mannucci / Perú)

Yuriel Celi (Carlos A. Mannucci / Perú)

Marcos López (Feyenoord / Países Bajos)

Mediocampistas:

Wilder Cartagena (Orlando City / Estados Unidos)

Pedro Aquino (Club América / México)

Piero Quispe (Universitario / Perú)

Bryan Reina (AD Cantolao / Perú)

Christofer Gonzales (Al-Adalah / Arabia Saudita)

Sergio Peña (Malmo / Suecia)

Christian Cueva (Al-Fateh / Arabia Saudita)

Delanteros:

Alex Valera (Al-Fateh / Arabia Saudita)

Luis Iberico (Cruz Azul / México)

Percy Liza (Marítimo / Portugal)

José Rivera Martínez (Carlos A. Mannucci / Perú)

Alexander Succar (Universitario / Perú)

¿Cómo llega la selección de Paraguay al partido amistoso contra Perú?

La selección paraguaya de fútbol llega al Perú vs Paraguay amistoso 2022, luego de una tumultuosa participación en las Eliminatorias CONMEBOL para el Mundial Qatar 2022. Quedando en la octava posición de la tabla para la Copa del Mundo.

Después de la destitución del “Toto” Berizzo, la llegada del nuevo técnico Guillermo Barros Schelotto ha cambiado un poco la cara de la selección paraguaya, no obstante este nuevo camino al Mundial 2026, tendrá muchos cambios a nivel de jugadores, una nueva generación y teniendo como estandarte al delantero del Newcastle, Miguel Almirón.

Luego del partido Perú vs Paraguay amistoso internacional del 15 noviembre 2022, el seleccionado paraguayo jugará un amistoso internacional ante la selección de Colombia el sábado 19 de noviembre a las 20:00 horas de Perú y a las 22:00 en Paraguay.

Lista de Jugadores de Paraguay convocados

Los jugadores convocados por Guillermo Barros Schelotto para los partidos amistosos de Perú vs Paraguay y Paraguay vs Colombia, presentan una combinación entre jugadores veteranos y jóvenes que promete un buen paso por las Eliminatorias al Mundial 2026. La lista de jugadores de Paraguay convocados para el Perú vs Paraguay 2022 son:

Arqueros:

Antony Silva (Puebla / México)

Juan Espínola (Godoy Cruz / Argentina)

Defensas:

Santiago Rojas (Nacional / Paraguay)

Iván Ramírez (Central Córdoba / Argentina)

Iván Piris (Libertad / Paraguay)

Fabián Balbuena (Corinthians / Brasil)

Gustavo Gómez (Palmeiras / Brasil)

Bruno Valdez (América / México)

Mateo Gamarra (Olimpia / Paraguay)

Mediocampistas:

Blas Riveros (Brøndby / Dinamarca)

Mathias Villasanti (Gremio / Brasil)

Matías Rojas (Racing / Argentina)

Diego Gómez (Libertad / Paraguay)

Richard Ortíz (Olimpia / Paraguay)

Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps / Canadá)

Brian Ojeda (Real Salt Lake / Estados Unidos)

Jesús Medina (CSKA Moscú / Rusia)

Matías Galarza (Coritiba / Brasil)

Miguel Almirón (Newcastle / Inglaterra)

Lorenzo Melgarejo (Libertad / Paraguay)

Richard Sánchez (América / México)

Delanteros:

Ramón Sosa (Gimnasia y Esgrima LP / Argentina)

Julio Enciso (Brighton & Hove Albion / Inglaterra)

Derlis González (Olimpia / Paraguay)

Sebastián Ferreira (Houston Dynamo / Estados Unidos)

¿Quién es el árbitro para el Perú vs Paraguay amistoso 2022?

El árbitro del Perú vs Paraguay amistoso 2022, será el colombiano Jhon Ospina, junto a su cuerpo arbitral Dionisio Ruíz y Richard Ortiz cómo asistentes, y el cuarto árbitro Michael Espinosa.

Nota: El árbitro Jhon Ospina nunca ha arbitrado a las selecciones mayores de Perú o Paraguay.

Perú vs Paraguay últimos enfrentamientos

Las selecciones de Perú vs Paraguay 2022, volverán a chocar luego de los partidos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. La última vez que incas y guaraníes se enfrentaron fue el miércoles 30 de marzo del 2022 en un partido por Eliminatoria CONMEBOL, teniendo como ganador a la selección peruana por 2 a 0.

Otro de los duelos recientes fue el Perú vs Paraguay Cuartos de Final Copa América Brasil 2021, cuándo el seleccionado peruano eliminó por tanda de penales a los paraguayos, luego de un emocionante partido que termino en empate 3 a 3 en el tiempo reglamentario.

El Perú vs Paraguay se ha disputado un total de 56 veces entre partidos clasificatorios para el mundial, partidos de Copa América y amistosos internacionales. Teniendo un saldo positivo para la selección de fútbol de Paraguay con 24 victorias por 17 de la selección peruana, y empatando en 17 ocasiones.

Últimos 5 partidos entre Perú vs Paraguay:

Perú 2 – 0 Paraguay (Eliminatorias a Qatar 202)

Perú (P) 3 – 3 Paraguay (Copa América 2021)

Paraguay 2 – 2 Perú (Eliminatorias a Qatar 202)

Perú 1 – 0 Paraguay (Amistoso internacional)

Perú 1 – 0 Paraguay (Amistoso internacional)

¿Dónde ver en vivo el Perú vs Paraguay 2022?

Podrás ver en vivo el Perú vs Paraguay amistoso 2022 en Perú por la señal de Latina Televisión a partir de las 20:00 horas (Horario de Perú). Recuerden que si se encuentran fuera de casa, podrán ver el Partido Perú vs Paraguar en Vivo y en Directo Online por la web de Latina Televisión https://www.latina.pe/tvenvivo