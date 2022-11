Perú vs Bolivia en VIVO: fecha, hora y dónde ver el partido amistoso

Perú vs Bolivia en vivo. La selección peruana vuelve al césped hoy sábado 19 de noviembre, cuando se dispute el Perú vs Bolivia amistoso 2022. Recordemos que “La Blanquirroja” viene de vencer por la mínima diferencia a la selección de Paraguay (1-0) el pasado miércoles 16 de noviembre, y que buscará seguir por la senda victoria en su preparación para las Eliminatorias Mundial 2026.

Por su parte, “La verde” viene con poca actividad, ya que será su primer partido desde septiembre, además que será el debut de su nuevo entrenador, el argentino Gustavo Costa, muy recordado en el fútbol peruano por su paso exitoso en Alianza Lima.

¿Quieres conocer todos los detalles del Perú vs Bolivia? Entonces te dejamos los horarios, fecha, alineaciones, datos y dónde ver en vivo el partido amistoso Perú vs Bolivia 2022.

¿Cuándo es el partido amistoso Perú vs Bolivia?

Perú vs Bolivia amistoso 2022 se disputará el sábado 19 de noviembre a partir de las 19:30 (Horario de Perú). Jugándose un día antes de la inauguración del Mundial Qatar 2022.

Horarios Perú vs Bolivia amistoso 2022

El partido amistoso entre Perú vs Bolivia tendrá su inicio a las 17:30 hora de Perú, donde se espera una buena entrada por parte de la afición peruana, para despedir a su selección este 2022.

¿No estás en Perú? ¡Tranquilo! Porque aquí te dejamos los horarios del partido Perú vs Bolivia , por si no te encuentras en tierras peruanas:

Perú: 19:30 PM

Bolivia: 20:30 PM

Argentina: 21:30 PM

Brasil: 21:30 PM

Colombia: 19:30 PM

Chile: 21:30 PM

Estados Unidos: 20:30 PM

México: 18:30 PM

Paraguay: 21:30 PM

Uruguay: 21:30 PM

Venezuela: 20:30 PM

¿Dónde ver en vivo el Perú vs Bolivia 2022?

Podrás ver en vivo el Perú vs Bolivia amistoso 2022 por Latina Televisión (canal 2). A partir de las 18:30 hora peruana. Todo el equipo de Latina TV llevará el último partido del año de la selección a todos los hogares peruano a través de su señal abierta.

Clic en la imagen para ir a la TV en VIVO de LATINA

¿En qué estadio se jugará Perú vs Bolivia 2022?

El partido amistoso internacional Perú vs Bolivia se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA, siendo la quinta vez que el seleccionado peruano dispute un partido oficial en este recinto deportivo. Actualmente es la casa del club Melgar de Arequipa.

El Estadio Monumental de la UNSA se encuentra ubicado en la Ciudad de Arequipa, contando con un aforo de más de 60.000 espectadores, por lo que le convierte en el estadio de fútbol más grande de la ciudad de Arequipa, y el segundo con mayor de capacidad en Perú, después del Estadio Monumental de Lima.

¡La Blanquirroja vuelve al Monumental de la UNSA!

El último partido de “La blanquirroja” en el Monumental de la UNSA, fue el 20 de noviembre del 2018 en el Perú vs Costa Rica amistoso, terminando con una victoria por 2 a 3 para la selección costarricense. Las otras tres ocasiones que el seleccionado peruano jugó en el Monumental Virgen de Chapi fueron:

Perú vs Venezuela (3-1): 11/06/1993

Perú vs Costa Rica (3-0): 14/08/1996

Perú vs Jamaica (3-1): 13/06/2017

Perú vs Costa Rica (2-3): 20/11/2018

Perú vs Bolivia (Sin disputarse): 19/11/2022

Hay que destacar que el Estadio Monumental de la UNSA, fue una de las sedes Copa América 2004 Perú, además de ser uno de los estadios dónde se disputaron un gran número de partidos del sudamericano sub-20 de 2011, dónde se dieron a conocer grandes estrellas del fútbol mundial actual, cómo Neymar Jr, Casemiro, Oscar, Lucas Moura, Tagliafico, Christian Cueva, André Carrillo, entre otros.

Nota: En un principio el partido amistoso Perú vs Bolivia 2022, se jugaría en el Estadio Ramón Aguilera Costas de la Ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Sin embargo, debido a los conflictos sociales en esa zona, se decidió llevarlo al Monumental de la UNSA de Arequipa.

Selección peruana: lista de jugadores convocados

El técnico peruano Juan Reynoso ha apostado en esta Fecha FIFA por el talento local, y algunos de sus exponentes internacionales, no obstante para este partido Perú vs Bolivia 2022 estarán desconvocados los jugadores José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar. La lista de jugadores de Perú convocados para el Perú vs Bolivia es:

Arqueros:

Pedro Gallese (Orlando City / Estados Unidos)

José Carvallo (Universitario / Perú) (Desconvocado)

Carlos Cáceda (Melgar / Perú)

Alejandro Duarte (Sporting Cristal / Perú)

Defensas:

Carlos Ascues (Universidad César Vallejo / Perú)

Alexander Callens (New York City / Estados Unidos)

Miguel Araujo (Emmen / Países Bajos)

Luis Abram (Cruz Azul / México)

Paolo Reyna (Melgar / Perú)

Roberto Villamarín (Carlos A. Mannucci / Perú)

Yuriel Celi (Carlos A. Mannucci / Perú)

Marcos López (Feyenoord / Países Bajos)

Mediocampistas:

Wilder Cartagena (Orlando City / Estados Unidos)

Pedro Aquino (Club América / México) (Desconvocado)

Piero Quispe (Universitario / Perú)

Bryan Reina (AD Cantolao / Perú)

Christofer Gonzales (Al-Adalah / Arabia Saudita)

Sergio Peña (Malmo / Suecia)

Christian Cueva (Al-Fateh / Arabia Saudita)

Delanteros:

Alex Valera (Al-Fateh / Arabia Saudita)

Luis Iberico (Cruz Azul / México)

Percy Liza (Marítimo / Portugal)

José Rivera Martínez (Carlos A. Mannucci / Perú)

Alexander Succar (Universitario / Perú) (Suspendido por tarjeta roja)

Selección boliviana: lista de jugadores convocados

El seleccionado boliviano llega al amistoso 2022 Perú vs Bolivia sin ritmo competitivo, ya que su último partido fue el 24 septiembre cuando cayó derrotado ante la selección de Senegal.

Recordemos que desde este 2022, el nuevo técnico encargado del sueño mundialista de 2026 es el argentino Gustavo Costa, que buscará en su primer partido oficial como seleccionador de “La Verde” una victoria para comenzar su camino de manera positiva. La lista de jugadores de Bolivia convocados para el Perú vs Bolivia es:

Arqueros:

Carlos Lampe (Atlético Tucumán / Argentina)

Rubén Cordano (Bolívar / Bolivia)

Guillermo Viscarra (The Strongest / Bolivia)

Defensas:

Carlos Ascues (Universidad César Vallejo / Perú)

Diego Bejarano (Bolívar / Bolivia)

Adrián Jusino (The Strongest / Bolivia)

Luis Haquin (Bolívar / Bolivia)

Jairo Quinteros (Real Zaragoza / España)

Leonardo Zabala (Santos FC / Brasil)

Roberto Carlos Fernández (Bolívar / Bolivia)

José Sagredo (Bolívar / Bolivia)

Carlos Roca (Oriente Petrolero / Bolivia)

Marc Enoumba (Always Ready / Bolivia)

Diego Medina (Always Ready / Bolivia)

Mediocampistas:

Leonel Justiniano (Bolívar /Bolivia)

Gabriel Villamil (Bolívar / Bolivia)

Moisés Villarroel (Bolívar / Bolivia)

Fernando Saucedo (The Strongest / Bolivia)

Ramiro Vaca (Beerschot / Bélgica)

John García (Royal Pari / Bolivia)

Delanteros:

Henry Vaca (Oriente Petrolero / Bolivia)

Javier Uzeda (Bolívar / Bolivia)

Miguel Terceros (Santos FC / Brasil)

Rodrigo Ramallo (Always Ready / Bolivia)

Carmelo Algarañaz (Always Ready / Bolivia)

Marcelo Martins Moreno (Cerro Porteño / Paraguay)

Jaume Cuéllar (Lugo / España)

Bruno Miranda (Guaraní / Brasil).

Nota: La lista de convocados del seleccionado boliviano para el Bolivia vs Perú está conformada casi en su totalidad por jugadores locales, la mayoría por los equipos de Bolívar, The Strongest y el Always Ready.

Alineaciones del partido Perú vs Bolivia 2022

La alineación confirmada del seleccionado peruano para el Perú vs Bolivia amistoso 2022, será la siguiente:

Portero : Carlos Cáceda.

: Carlos Cáceda. Defensas : Roberto Villamarín, Miguel Araujo, Luis Abram y Paolo Reyna.

: Roberto Villamarín, Miguel Araujo, Luis Abram y Paolo Reyna. Mediocampistas : Christofer Gonzales, Jesús Castillo y Christian Cueva.

: Christofer Gonzales, Jesús Castillo y Christian Cueva. Atacantes: Luis Ibérico, Piero Quispe y Alex Valera.

Nota: Los jugadores José Carvallo, Pedro Aquino y Alexander Succar fueron desconvocados para el partido Perú vs Bolivia amistoso 2021, los primeros dos por razones personales y el último debido a la suspensión de 1 partido por su expulsión en el amistoso ante Paraguay.

La alineación confirmada del seleccionado boliviano para el Perú vs Bolivia partido amistoso 2022, será la siguiente:

Portero : Rubén Cardano.

: Rubén Cardano. Defensas : Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquin y Jairo Quinteros.

: Diego Bejarano, Adrián Jusino, Luis Haquin y Jairo Quinteros. Mediocampistas : Leonel Justiniano, Gabriel Villamil y Moisés Villarroel.

: Leonel Justiniano, Gabriel Villamil y Moisés Villarroel. Atacantes: Javier Uzeda, Miguel Terceros y Marcelo Martins.

Nota: Para el partido Perú vs Bolivia amistoso 2022, el seleccionado boliviano no contará con su portero titular Calos Lampe y el delantero Jaume Cuéllar por razones ajenas.

Historial: Perú vs Bolivia últimos enfrentamientos

Los seleccionados de Perú vs Bolivia amistoso 2022, se han enfrentado en un total de 50 partidos entre Clasificatorias para el Mundial, Copa América y amistosos internacionales. Destacando un claro dominio de la “Blanquirroja” con 24 victorias, 12 empates y 14 triunfos de parte de “La Verde”.

El último encuentro entre las selecciones de Perú vs Bolivia 2022, fue por las Clasificatorias rumbo al Mundial Qatar. Cuándo se enfrentaron el 12 de noviembre de 2021 en la Jornada 13 en el Estadio Nacional de Lima, y donde los incas se llevaron la victoria por 3 a 0 (Goles de Lapadula, Cueva y Peña).

Mientras, que la última victoria del seleccionado boliviano contra el equipo peruano se remonta a la 5 jornada de las Clasificatorias CONMEBOL Qatar 2022, exactamente el 10 de octubre del 2021 Perú vs Bolivia con victoria para la verde por 1 a 0 (Gol de Ramiro Vaca).

Último 5 partidos entre Perú vs Bolivia 2022:

Perú 3-0 Bolivia (2021) (Eliminatorias Qatar 2022)

Bolivia 1-0 Perú (2021) (Eliminatorias Qatar 2022)

Bolivia 1(1)-1(3) Perú (2019) (Copa América Brasil 2019)

Perú 2-1 Bolivia (2017) (Eliminatorias Rusia 2018)

Bolivia 0-3 Perú (2017) (Eliminatorias Rusia 2018)

Nota: El último partido amistoso Perú vs Bolivia se disputó en 2011 con un empate a cero en el Estadio Hernando Siles

Curiosidades del Perú vs Bolivia Amistoso 2022

Las selecciones de Perú vs Bolivia amistoso 2022, se vuelven a ver las caras luego de sus enfrentamientos en las Eliminatorias para Qatar 2022.

Sin duda uno de los partidos entre selecciones suramericanas que más se ha repetido en la historia, y que tiene algunos datos interesantes que no puedes dejar saber ¿Quieres conocerlos? Aquí te dejamos las curiosidades del Perú vs Bolivia 2022:

La selección de fútbol de Perú vuelve a jugar un partido oficial en el Estadio Monumental de la UNSA después de 4 años (Amistoso Perú vs Costa Rica 2018).

El primer encuentro que jugaron Perú vs Bolivia, fue en la final de la Copa América Perú 1927 con victoria para los incas por 3 a 2.

En los 50 partidos que han disputado Perú vs Bolivia, la selección peruana ha marcado 79 goles, mientras que la verde un total de 47 anotaciones.

La selección peruana ocupa actualmente la posición 24 en el Ranking de la FIFA, mientras que el seleccionado boliviano es el número 82 siendo la peor clasificada de la CONMEBOL.

En 1993 fue la primera vez que la selección de Perú jugó en el Monumental de la UNSA con victoria ante la selección de Venezuela, siendo la primera ocasión que la selección peruana jugaba un partido fuera de la capital (Lima).

Video recomendado: