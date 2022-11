HOY en LATINA TV, Perú vs Paraguay en VIVO y en Directo

Este Perú vs Paraguay será un encuentro muy importante para la selección de fútbol de Perú, por lo que significa en su preparación de cara a las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, además que será el 3 partido amistoso de la blanquirroja bajo el mando de Juan Máximo Reynoso.

El seleccionador peruano, ha presentado varias novedades en su lista de jugadores convocados para los partidos amistosos de Perú vs Paraguay y Perú vs Bolivia , sobre todo por el llamado de varios jugadores del fútbol local.

Sin duda, se trata de una lista de convocados llena de alternativas para el “Cabezón”, donde tendrá que probar nuevos jugadores, y no depender de los jugadores extranjeros que muchos no pudieron asistir a estos partidos amistosos por ser una fecha FIFA fuera de lo común.

Por nuestro lado, y como siempre, solo tenemos que alentar a la blanquirroja desde el estadio o desde nuestros hogares a través de la pantalla de Latina Televisón que llevará este partido amistoso a todo el territorio nacional.

Latina TV transmitirá en VIVO el Perú vs Paraguay 2022 ?

Así es, tal como mencionamos líneas arriba, todo el equipo de Latina estará transmitiendo este partido amistoso de Perú a través de su señal a todos los hogares peruanos. El partido está pactado a las 8:00 P.M. y Latina te llevará todos los detalles del partido.

Perú vs Paraguay: dónde ver en vivo y en directo gratis por Internet este partido amistoso

Latina televisión, además de trasmitir en primera pantalla para todos los hogares peruanos, también se encargará de transmitir el Perú vs Paraguay en vivo y online por Internet gracias a su sitio web.

Para ver el partido de manera Online y totalmente gratis, solo tienes que ingresar al siguiente link https://www.latina.pe/tvenvivo y dar clic en el boton de PLAY.

Disfruta del partido y apoya a la selección de todos!

