Hincha israelita consiguió entradas para el Perú vs. Uruguay

Durante la mañana de este jueves 24 de marzo, el hincha israelita, popular entre los fanáticos de la ‘Blanquirroja’ y entre los propios futbolistas de la selección peruana, revelaba que no había podido conseguir una entrada para el partido Perú vs. Uruguay.

En diálogo para Latina, el israelita, desde las afueras del hotel de concentración peruano, daba a conocer que había estado presente en el banderazo en apoyo a Ricardo Gareca y sus dirigidos; pero que iba a acompañar desde fuera a la ‘Bicolor’.

No obstante, horas después, el israelita no ocultó su satisfacción luego de que la Federación Peruana de Fútbol le obsequie un boleto para el cotejo que se disputará en el Estadio Centenario, específicamente, en la zona donde se colocarán los miles de hinchas de nuestra selección.

“Muy agradecido con la Federación, me dieron mi entrada. Me vieron, se sorprendieron y me dieron mi entrada”, expresó el popular hincha, quien podrá completar su travesía hasta Montevideo acompañando a la selección alentándolos desde el mítico recinto.