Hernán Barcos tras goleada de River a Alianza: “Si se va el técnico, nos vamos todos”

Alianza Lima retornó al Perú tras la humillante derrota ante River Plate por 8 a 1 en el Estadio Monumental de Núñez por la Copa Libertadores. El resultado significa la peor goleada encajada por los ‘íntimos’ en todas sus participaciones en la competición, además de haber alcanzado los 29 partidos consecutivos sin victorias.

Hernán Barcos, uno de los referentes del plantel, fue abordado por la prensa a la llegada del plantel ‘blanquiazul’. El ‘Pirata’ mostró su desazón por el resultado y remarcó que todos fueron responsables por la derrota, expresando su apoyo al técnico, Carlos Bustos.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero no de esta manera. Tenemos que tener un poco de vergüenza deportiva, lo que más me incomoda es que no tuvimos rebeldía. Acá no hay un solo responsable, somos todos responsables”, expresó el delantero.

“Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos vamos todos”, añadió.