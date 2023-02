FPF: Clubes mostraron disposición para jugar fecha 4 de la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que los seis clubes que no se presentaron a jugar en la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 mostraron su predisposición para disputar la siguiente jornada, a desarrollarse este fin de semana.

Mediante un comunicado, la FPF ofreció los primeros alcances tras la reunión que sostuvieron Agustín Lozano, su presidente, y Jean Marcel Robilliard, secretario general; con los representantes de Alianza Lima, Melgar, Deportivo Municipal, Cienciano, Cusco FC y Binacional.

“La FPF saluda que los clubes hayan mostrado disposición para jugar la fecha 4 de la Liga 1 Betsson 2023.

Considerando que aún no hay acuerdos concretos, las conversaciones se reanudarán mañana 08 de febrero con el ánimo de llegar a posibles soluciones en beneficio de todos”, indicaron.

En otro momento, el ente rector del fútbol peruano aseveró que, en reiteradas ocasiones, mostró su apertura a mantener el diálogo con los 19 clubes participantes de la primera división del Perú, así como su voluntad para llegar a acuerdos “que generen la confianza necesaria para el desarrollo del fútbol nacional”.

Cabe recordar que, en el reinicio del fútbol en la actual temporada, solo se disputaron tres encuentros: Universitario vs. Cantolao, Sport Boys vs. Unión Comercio y Universidad César Vallejo vs. Alianza Atlético. Los seis clubes mencionados anteriormente perdieron sus encuentros por walkover.

LA FECHA 4 DE LA LIGA 1

De disputarse la cuarta jornada del Apertura, esta es la programación que anunció la FPF:

Viernes 10 de febrero

Cienciano vs. Cusco FC – 7:00 p. m.

Sábado 11 de febrero

Academia Cantolao vs. Universidad César Vallejo – 1:00 p. m.

ADT vs. Deportivo Garcilaso – 3:30 p. m.

Binacional vs. Atlético Grau: 7:00 p. m.

Domingo 12 de febrero

Alianza Atlético vs. UTC – 11:00 a. m.

Unión Comercio vs. Universitario – 1:30 p. m.

– 1:30 p. m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal – 3:00 p. m.

– 3:00 p. m. Alianza Lima vs. Sport Boys – 4:00 p. m.

Lunes 13 de febrero