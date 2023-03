Davo Xeneize sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores: “Si quedo afuera por Alianza Lima me desasocio, me daría vergüenza ajena”

Cada vez está más cerca el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y los clubes se vienen preparando para conocer a sus rivales. Por esta razón el popular streamer Davo Xeneize, hincha de Boca Juniors, habló sobre las posibilidades de quedar eliminado por Alianza Lima.

Como se recuerda, este año habrá tres representantes peruanos en el torneo internacional más importante de la región. El cuadro ‘blanquiazul’ es uno de ellos y al ocupar un puesto en el Bombo 3, existe la posibilidad de que se enfrente al combinado ‘azul y oro’ en la fase de grupos.

Ante la consulta de uno de sus seguidores sobre qué pasaría si un equipo peruano llegara a eliminar al conjunto donde milita Luis Advíncula dijo: “Me desasocio del Club Atlético Boca Juniors y nunca más veo fútbol”.

Estas duras palabras no quedaron aquí puesto que un aficionado al fútbol nacional le reclamó por su comentario a lo que el argentino respondió: “¿Y bueno que quieres que haga con Perú? Es un país que me cae muy bien pero si yo me quedo afuera de la Copa Libertadores por Alianza Lima me desasocio, me daría vergüenza ajena”.

Davo Xeneize sobre los equipos peruanos en la Copa Libertadores

El creador de contenido no se quedó ahí y siguió comentando sobre los equipos peruanos en la Copa Libertadores, afirmando que tenían un desempeño “tristísimo”.

“Así como uno le dice a River Plate que se fue a la ‘B’, alguien del Madrid puede venir y decirnos que se quedó afuera de la Copa Libertadores por un equipo peruano, no hay remedio a eso. Los equipos peruanos en fase de grupos tienen un rendimiento tristísimo”, concluyó.