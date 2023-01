Alianza Lima, Universitario y seis clubes más anunciaron que no participarán en la Liga1

Un total de ocho clubes anunciaron que no participarán en la Liga1 2023, torneo que tiene como fecha de inicio este sábado. Se trata de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sport Boys, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal.

Estas instituciones remarcaron que no cambiarán su postura hasta que se levante una medida cautelar solicitada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y aceptada por el Poder Judicial, la cual suspende “los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputado en territorio peruano”.

De esta forma, los ocho equipos peruanos mencionados reiteran su discrepancia con la forma en la que la FPF está gestionando los derechos de transmisión televisiva de la Liga 1. Aseguran que el sistema asociativo que pretende implementar la FPF y la empresa 1190 Sports no les da ninguna seguridad, tal como sí lo haría el Consorcio Gol Perú.

Fernando Salazar, administrador de Alianza Lima, aseguró que los más afectados con la medida cautelar son los hinchas. “Esto atenta contra la posibilidad de alentar a su equipo. Vemos poco viable la realización del torneo sin la participaciones de los ocho clubes”, remarcó.

En tanto, Adrián Gilabert, representante legal de Universitario de Deportes, señaló que la medida cautelar es clara y que no hace distinciones. “Las medidas cautelares no son interpelables por las partes. Esta suspende los contratos y no hace ninguna distinción. No hay nada que interpretar”, enfatizó.