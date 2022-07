Alianza Lima: “Jefferson Farfán no se encontraba al 100% de su condición física”

Alianza Lima se pronunció sobre el estado actual de Jefferson Farfán, quien en la temporada 2022 no ha disputado minutos con el equipo principal y tampoco ha aparecido en lista. Esto debido a una prolongada lesión en el cartílago de la rodilla izquierda que se habría producido durante un encuentro con la selección peruana.

El propio futbolista confesó sentirse muy frustrado por este inconveniente que le impide entrenar con normalidad e, incluso, desarrollar actividades de su vida cotidiana. “Hasta para subir las escaleras es medio complicado”, expresó la ‘Foquita’ hace una semana.

Al respecto, el cuadro íntimo reveló que, al momento de su contratación en 2021, el exdelantero del Schalke 04 admitió no estar al 100% de su condición física; pero esto no le impediría disputar partidos en la Liga 1. Recientemente, el exmédico del club, Hugo Blácido, indicó que no se le realizaron exámenes.

“Es importante aclarar que el Dr. Hugo Blácido no hizo ninguna objeción al proceso de incorporación. Prueba de ello es su permanencia en el club hasta diciembre de 2021”, manifestó Alianza en el comunicado, en donde afirma que Farfán continúa con su proceso de rehabilitación.