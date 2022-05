Alianza Lima: Christian Ramos denuncia que vándalos realizaron pintas en su vivienda

Alianza Lima cayó estrepitosamente ante River Plate el último miércoles por 8 a 1, cerrando otra lamentable participación en Copa Libertadores, sin poder conseguir un triunfo en los seis partidos de la fase de grupos. Por ello, los hinchas mostraron su desazón con el rendimiento del equipo en redes sociales.

Christian Ramos, uno de los refuerzos para este 2022, es de los más criticados por la fanaticada aliancista debido a su rendimiento en la competición. Pese a no estar en este último encuentro, un grupo de vándalos atacaron los exteriores de su vivienda, realizando pintas en la fachada.

“Hago de conocimiento público que el miércoles mi domicilio fue atacado por pseudohinchas, quienes además pintarrajearon parte de la facha del mismo (…) Rechazo todo tipo de acto que violente nuestra privacidad e integridad. Siempre aceptamos y estamos abiertos a las críticas, pero este no es el camino”, denunció el zaguero en redes sociales.

“Aquí no se trata de jugadores, se trata del respeto hacia nuestras familias, hacia nuestros hijos y hacia nuestros vecinos que no tienen por qué verse perjudicados en su tranquilidad”, añadió Ramos, quien afirmó que los autores del hecho no representan a la hinchada de su actual club.