Algunos detalles del árbitro elegido para el Perú vs. Paraguay en el Nacional

Hoy Perú vs Paraguay. Luego de la amarga derrota frente a Uruguay en Montevideo, con polémica incluida en los minutos finales del encuentro y un horroroso arbitraje durante los 90’ minutos por Daronco. A Perú todavía le queda quemar la última bala en estas Eliminatorias y lo hará hoy cuando reciba a Paraguay a las 18:30 horas de Perú en el Estadio Nacional de Lima.

En un encuentro decisivo, la selección peruana depende de sí misma y solo tiene la consigna de conseguir los tres puntos que lo hagan clasificar al repechaje. Para el Perù vs. Paraguay, la CONMEBOL decidió poner a Fernando Rapallini, como el encargado de impartir justicia en el recinto deportivo. Del argentino quizás no tengamos unos de los mejores recuerdos y aquí te lo contamos.

El árbitro Fernando Rapallini es el elegido para el Perù vs. Paraguay

Si bien es cierto, no nos referimos a alguna actuación nefasta de Rapallini como si las tuvieron Bascuñan y Daronco. Si no más bien por el trámite de aquel partido frente a Brasil en fase de grupos de la Copa América del 2019, donde el ‘scratch’ nos goleó por 5 – 0. Un encuentro donde la selección no se encontró por ningún lado. Sin embargo, se volverían a encontrar Brasil y Perú en la final de dicha edición, donde la ‘canarinha’ salió campeón. Hasta la fecha, es el único encuentro que le ha tocado dirigir al argentino un partido de la blanquirroja.

