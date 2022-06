Zinedine Zidane: “Quiero continuar como técnico”

Zinedine Zidane recordó su paso como entrenador del Real Madrid, club con el que levantó la Champions League en tres ocasiones, y aseguró que su deseo es seguir dirigiendo en el fútbol.

“Creo que puedo aportar muchas cosas o algunas. Quiero continuar como técnico. Todavía tengo esta llama. El fútbol es mi pasión”, Zinedine Zidane en una entrevista para Telefoot.

¿Qué dijo sobre el momento que vivió en la dirección técnica de Real Madrid?

El francés señaló que los éxitos que consiguió con Real Madrid se deben al trabajo arduo y a la calidad de jugadores con los que contaron. “Fui responsable de muchas cosas, pero tuve un gran equipo que me respaldó. Solo no hubiera sido posible. Necesito rodearme de gente con la que me siento a gusto. Si no, no puede funcionar”.