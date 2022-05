Xavi Hernández: “Los fichajes dependerán de la economía”

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, habló sobre lo importante que es para un club reforzarse con buenos jugadores y más si no se han conseguido los objetivos trazados en el año.

“Este club no puede permitirse años sin títulos. Tengo todo el apoyo. Hemos mejorado. Hay que reforzarnos y mejorar. Los fichajes dependerán de la economía. Todo depende del dinero. La situación es dura, pero es así. Es nuestra realidad”, dijo Xavi Hernández.

El joven entrenado aseguró que seguirán luchando en el torneo español pese a que Real Madrid ya se proclamó campeón de la temporada. “Estoy encantado con el presidente, Jordi, Mateu. Todo muy bien. Somos una piña. Voy a estar pendiente de todo y hay que trabajar y reforzarse para ser más competitivos el año que viene. No ha acabado la temporada, hay que acabar en la segunda posición y habremos salvado una temporada que podría haber sido peor. Estaré pendiente”.

Análisis de la presente temporada.

Xavi Hernández reconoció que este año no fue el mejor debido a que no han peleado por títulos, pero aseguró que buscarán reforzarse para la siguiente temporada.

“Creo que es importante reforzarte cada año, ganes o pierdas. Más si pierdes. Este año no será positivo porque no hemos luchado por títulos y no hemos ganado y todo lo que venga será bienvenido. Hay la situación económica que hay y tendrá que salir gente para que vengan. La situación es complicada, de las más difíciles, pero nos tenemos que reforzar si queremos ser competitivos. Es una evidencia”, finalizó.