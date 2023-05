Universitario: policía brasileña lanzó gas pimienta a jugadores tras duelo con Goiás

Universitario de Deportes cayó como visitante ante Goiás por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El cuadro ‘merengue’ fue mejor en el campo, pero los locales terminaron ganando el encuentro con un golazo de Apodi a los 89 minutos.

Luego del encuentro, los futbolistas de ambos equipos se enfrascaron en una fuerte discusión en la zona mixta del Estadio da Serrinha, lo que provocó que no se llevara a cabo la conferencia de prensa protocolar de ambos equipos.

Una cámara de seguridad en la zona permite observar lo ocurrido. En las imágenes, difundidas por redes sociales, se observa que la Policía brasileña actuó para evitar que el problema pase a mayores; no obstante, atacaron con gas pimienta a los futbolistas del equipo peruano.

“Los jugadores no podían ingresar al camerino. Estaban tosiendo mucho y no se puede despejar así a la gente en un lugar tan pequeño. No solo lo sufrieron los futbolistas, sino también el comando técnico y la prensa”, precisó Movistar Deportes.

Cabe indicar que ya se han presentado situaciones similares en estadios brasileños durante competencias continentales. El más reciente sucedió en 2021, cuando futbolistas de Boca Juniors y Atlético Mineiro tuvieron una gresca similar.