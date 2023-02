The Best: ¿Qué jugador ha ganado más veces el premio?

Los mejores. El día de ayer, la FIFA dio a conocer a los ganadores de los premios The Best en cada una de sus categorías. Destacando a Lionel Messi como el mejor jugador del 2022, el argentino se hizo del premio una vez más en su carrera. A continuación, repasaremos qué futbolistas han ganado más veces este galardón en la historia.

Brillando con la Selección Argentina en el Mundial 2022, Lionel Messi volvió a ganar el premio The Best al mejor jugador. Lionel Scaloni y Emiliano Martínez también fueron premiados en su categorías, pues se hicieron con los reconocimientos al mejor entrenador y arquero, respectivamente. Centrándonos únicamente en la premiación al mejor jugador, esta es la segunda vez que la ‘Pulga’ se queda con el premio desde que se entrega en el 2016.

Pese a haberlo ganado nuevamente, el argentino no es el único futbolista que lo ha ganado dos veces. La lista la encabeza junto a dos otros grandes delanteros que han sabido brillar en sus respectivos clubes y selecciones a lo largo de los años. Es así que la nómina de jugadores ganadores del premio The Best está conformada de la siguiente manera:

2016: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric

Luka Modric 2019: Lionel Messi

Lionel Messi 2020: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski 2021: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski 2022: Lionel Messi

Por si fuera poco, Argentina no solo brilló en cuanto a galardones de futbolistas en los premios The Best. El día de ayer, la hinchada albiceleste fue reconocida como los mejores fanáticos del 2022, tras su presencia en el Mundial de Qatar. Cabe destacar que este reconocimiento fue el mismo que recibió la hinchada de la Selección Peruana allá por el año 2018.