Sergio Rochet: “Sabía que estaba al límite”

El arquero de la Selección de Uruguay, Sergio Rochet, se refirió a la polémica que surgió en los minutos finales del partido ante Perú que se desarrolló el último jueves en el estadio Centenario de Montevideo por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

“No voy a mentir, un poco de nerviosismo corría, sabía que estaba al límite. De todas las que me toco fue la más complicada. Se quedó un poco con el viento, venía llovida y sabía que si daba rebote venían ellos de frente, había quedado muy abajo del travesaño y sacarla por arriba era complicada”, dijo Rochet en una entrevista para AUF TV.

Con el 1-0 a favor de Uruguay, los dirigidos por Diego Alonso consiguieron clasificar de forma directa a Qatar 2022. El portero no ocultó su emoción por haber alcanzado la meta de participar en la cinta mundialista.

“Lo soñé desde chiquito, desde que comencé a patear la pelota. Esta noche fue soñada, no solo porque me tocó jugar, sino por la clasificación. No me lo imaginaba y se han dado las cosas muy rápidas en estos últimos años, este grupo hizo cosas muy buenas y se logró el objetivo”, finalizó.

Perú en busca del repechaje

La Selección Peruana tendrá que asegurar el cupo de repechaje ante Paraguay este martes 29 de marzo en el estadio Nacional de Lima. Para conseguir este objetivo, la escuadra nacional necesita ganar el partido para no depender de otros resultados.