Sergio Ramos se retiró de la Selección de España: “No cuenta y no va a contar conmigo”

El adiós. Sergio Ramos, defensor español del París Saint-Germain, anunció esta mañana su retiro definitivo de la Selección Española. El zaguero utilizó sus redes sociales para hacer pública su decisión, criticando al actual entrenador del cuadro nacional Luis De La Fuente, generando muchos comentarios entre internautas y seguidores.

El campeón del mundo en el 2010 mencionó que es el fin de su camino con España. “Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la selección, nuestra querida y emocionante ‘Roja’. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva”. Estas fueron las palabras del jugador, quien señaló al estratega de no querer contar con él.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Además de esto, Sergio Ramos mencionó que le hubiese gustado retirarse del equipo de otro modo. “Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca. Logramos muchos éxitos con nuestra ‘Roja'”, destacó el defensa en su comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Cabe destacar que Sergio Ramos ostenta un amplio palmarés con la Selección de España. El defensa fue campeón de la Eurocopa 2008 y 2012, campeón del mundo en el 2010, tercer lugar en la Copa Confederaciones 2009 y subcampeón en el 2013. Además, se convirtió en el jugador con más partidos internacionales disputados (180).