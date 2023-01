Sergio Agüero le responde a Ibrahimovic: “Deberías preocuparte por tu país, ni clasificaron”

No demoró su respuesta. Sergio Agüero, ex delantero de la Selección Argentina, le contestó a Zlatan Ibrahimovic tras lo dicho por él hace unos cuantos días sobre el combinado albiceleste. El popular ‘Kun’ disparó contra el espigado delantero, defendiendo a sus compañeros y equipo, dejando varias declaraciones que rebotaron en redes sociales.

En una transmisión en su canal de Twitch, Sergio Agüero se mostró sorprendido por los mensajes del delantero del AC Milán hace ya algunos días: “Lo que dice entonces es que se alegra por Messi. Está triste por Francia porque seguramente quería que Francia gane. Después, dice que ‘el resto se portó mal y esto no se puede respetar’. ¿En qué sentido se portaron mal? ¿Podríamos saberlo?”.

Así es 🤩 https://t.co/44BBSP8m9Z — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 26, 2023

Además, el ‘Kun’ tuvo palabras sobre el comportamiento de Zlatan Ibrahimovic desde hace ya algunos años cuando chocaban en los campos de juego: “Recordemos que vos jugando también te portabas mal, creo yo. Al final no tiremos piedras si después nos van a volver a tirar. El famoso en argentina es ‘no escupas para arriba si te va a caer'”.

Finalizando su intervención, el ex delantero de la Selección Argentina remató contra el ariete sueco: “Creo que eres el menos indicado para hablar. Me parece que en esta no tienes razón. Deberías preocuparte por tu país, ni clasificaron al Mundial”.

Cabe recordar que ambos jugadores se enfrentaron en varias ocasiones en el derby de Manchester, cuando Sergio Agüero y Zlatan Ibrahimovic defendían las camisetas de Manchester City y Manchester United.