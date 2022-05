Ricardo Gareca explicó el llamado de Santiago Ormeño y la ausencia de Raúl Ruidíaz

Ricardo Gareca presentó su lista de 28 jugadores par el partido que disputará la Selección Peruana por el repechaje a Qatar 2022, donde resaltó la ausencia de Raúl Ruidíaz quien viene de campeonar en la Concachampions con el Seattle Sounders.

“En el momento de elegir un jugador puede haber diferentes opiniones y me toca resolver a mí. Más allá de escuchar a mis colaboradores, me toca resolver y esto es lo que he resuelto en estas condiciones”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Pero eso no es todo, el técnico de la ‘bicolor’ también se refirió a la presencia de Santiago Ormeño en la convocatoria nacional, pese a que no pasa un buen momento en su club. “Estamos conformes con Ormeño, con lo que está dando cada vez que lo citamos más allá de su actualidad. Cuando lo convocamos quedamos conforme cómo se maneja él en el grupo, con lo que entrega. Sabemos que tiene que dar más a nivel de selección, creemos que puede dar más”.

Ricardo Gareca aseguró que están conformes con el grupo que han armado y recordó las dificultadas por las que han atravesado para hoy estar peleando por el repechaje a Qatar 2022.