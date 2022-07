Raheem Sterling se despidió del Manchester City con un sentido mensaje publicado a través de sus redes sociales. El atacante de 27 años continuará su carrera en el Chelsea de Inglaterra.

“Siete temporadas, 11 trofeos y una vida de recuerdos. A los entrenadores que han jugado un importante rol en mi crecimiento durante años, a mis compañeros de equipo que han sido más que personas con las que he compartido el césped, al cuerpo técnico, a los trabajadores del club, a los aficionados que me han apoyado sin descanso y a todo el mundo alrededor del City no puedo tenerles un mayor respeto. ¡Qué viaje!”, se puede leer en el mensaje que compartió Raheem Sterling en Instagram.

“Estoy agradecido por los altibajos que han testado mi fuerza y capacidad de respuesta y me han permitido seguir de frente dando la mejor versión de mí. Llegué con 20 años a Mánchester y me voy siendo un hombre. Gracias por el apoyo incondicional. Ha sido un honor llevar esta camiseta”, finalizó.