¿Quién es la figura de Alemaia que no será convocada para amistoso ante Perú?

La Selección de Alemania presentó la lista de convocados para los duelos amistosos que disputará Perú y Bélgica. En una entrevista para un medio internacional, el técnico Hansi Flick reveló que planea darles oportunidad a jugadores jóvenes para los partidos de finales de marzo.

Debido a esto, el seleccionador no convocó al experimentado Thomas Müller, quien es una de las piezas claves en la escuadra alemana.

“Thomas Müller no estará ahí para los dos próximos partidos. He hablado de ello con él, me gustaría darle una oportunidad a los jugadores jóvenes en la Nationalmannschaft”, dijo Hansi Flick.

Aún así, el técnico aseguró que el no contar con Thomas Müller para los amistosos de marzo no significa que será excluido de próximas convocatorias. “Esto no quiere decir, en cambio, que esté fuera de la carrera para la Eurocopa que albergará Alemania del 14 de junio al 14 de julio del próximo año”.

Recordemos que Thomas Müller, campeón del mundo con Alemania en el Mundial Brasil 2014, juega con la selección de su país desde marzo de 2010 y suma 44 goles.

Thomas Müller no será convocado en Alemania para amistosos de marzo.

Lista preliminar de Perú para amistoso ante Alemania

Juan Reynoso anunció la lista preliminar de convocados para los partidos amistosos que disputará la Selección Peruana ante Alemania y Marruecos.

Esta lista preliminar de 18 convocados está conformada por jugadores de la Liga 1. En ella, destaca la presencia de José Carvallo, Carlos Zambrano, Yoshimar Yotún, Jairo Concha, Aldair Fuentes, Andy Polo y Alex Valera.

Una de las grandes ausencias de la lista es Christian Cueva, quien fue uno de los jugadores más destacados durante la etapa de Ricardo Gareca. Actualmente, regresó a Alianza Lima tras su paso por el fútbol de Arabia Saudita.

🇵🇪 ¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗮 '𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿'!



Presentamos a los futbolistas convocados por Juan Reynoso para el microciclo de entrenamientos del 14 al 18 de marzo.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/QvTot7t3Gm — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) March 9, 2023

