Quería quedarme en Francia, dice Mbappé tras rechazar al Real Madrid

(Reuters) – Kylian Mbappé dijo que estaba convencido de que el año pasado era el momento adecuado para dejar el Paris Saint Germain y unirse al Real Madrid, pero el delantero francés sostuvo que el cariño por su país lo llevó a firmar una extensión de contrato con los campeones de la Ligue 1.

A pesar del interés del Madrid, Mbappé firmó una ampliación de contrato con el PSG que mantendrá al jugador de 23 años ligado al club francés hasta 2025.

El Real intentó fichar a Mbappé el año pasado, cuando le quedaba un año de contrato, pero el PSG rechazó ofertas por hasta 200 millones de euros (213 millones de dólares) durante el verano boreal pasado, por lo que el club español decidió esperar para ficharlo gratis este año.

“Siempre ha sido una decisión difícil (…) Quería tiempo para tomar la decisión correcta. No tengo problemas con la presión porque he vivido con eso desde los 14 años”, dijo Mbappé a periodistas el lunes.

“Todo el mundo sabe que quería irme el año pasado. Estaba convencido de que era la mejor decisión en ese momento. El contexto es diferente ahora, en términos deportivos y personales”.

“Francia es el país donde he crecido, siempre he vivido aquí y marcharme no era lo correcto (…) El proyecto deportivo también ha cambiado, eso hizo que quisiera quedarme, no creo que mi historia haya terminado todavía”.

Mbappé dijo que tomó su decisión la semana pasada, pero que el club le pidió que no se lo informara a sus compañeros, ya que querían mantener el secreto y sorprender al mundo.

“Tomé la decisión antes de la llamada con (el presidente del Real Madrid) Florentino Pérez”, dijo Mbappé. “Tengo mucho respeto por él y por el Real Madrid. Han querido hacer mucho para hacerme feliz. Así que les doy las gracias por ello (…) Me gustaría dar las gracias a los hinchas del Madrid”.

“Espero que entiendan el hecho de que he elegido quedarme en mi país. La realidad es que soy francés. Como francés, quiero quedarme aquí y llevar a Francia a lo más alto, llevar a este club y a esta liga hacia adelante”.

“LALIGA NO ES LO MISMO”

LaLiga había reaccionado airadamente a la ampliación del contrato de Mbappé, diciendo que presentaría una queja contra el PSG ante la UEFA, afirmando que el acuerdo “atenta contra la estabilidad económica” del fútbol europeo.

No obstante, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, dijo que se trata solo de frustración, ya que la liga española ha perdido su brillo.

“Creo que el presidente de nuestra liga puede responder a eso. Quizá sea bueno que a la Ligue 1 le vaya mejor que LaLiga”, dijo Al-Khelaifi.

“Creo que es algo positivo para nosotros y para la Ligue 1. LaLiga no es lo mismo que hace tres o cuatro años. Creo que es fantástico para Francia, estamos manteniendo al mejor jugador del mundo en Francia”.

“La semana pasada todo el mundo pensaba que lo habíamos perdido. No estábamos seguros, para ser sinceros, pero siempre he creído en él y en su familia”.

Al-Khelaifi se negó a revelar si el contrato de Mbappé era el mayor de la historia del club, pero dijo que habían hecho una “inversión en Francia” al mantener al ganador del Mundial 2018.

“(Mantener a Mbappé) fue una decisión deportiva más que financiera”, dijo.