“Pasa de ronda el equipo grande”: El polémico mensaje de Alejandro Garnacho tras eliminar al Barcelona

Manchester United clasificó a los octavos de final de la Europa League tras eliminar al FC Barcelona. Uno de los jugadores más destacados fue Alejandro Garnacho, delantero argentino que utilizó sus redes sociales para mandar un polémico mensaje.

“Pasa de ronda el equipo grande”, escribió el atacante en su cuenta oficial de Twitter. La publicación vino acompañada con un fotografía en donde se le ve con las manos en los ojos, haciendo como si tuviera un visor. El tweet se convirtió en viral en poco tiempo y hasta el momento cuenta con más de 98 mil ‘me gusta’.

Pasa de ronda el equipo grande pic.twitter.com/X4QcV8LlHX — Alejandro Garnacho (@agarnacho7) February 23, 2023

Los comentarios no tardaron en aparecer y figuras como el popular youtuber DJ Mario también escribió acerca del controversial post: “Lokadicho”, expresó. Otro grupo de personas cuestionan al futbolista por decir que el Barça es un “equipo chico”.

“Dos victorias en los últimos 12 partidos del Man Utd – Barça, campeón”, “No sos nadie, hasta Thiago Almada fue al mundial y vos no”. “Basado”, “¿Y tú qué has ganado? Aparte de entrenar con Messi”, “Más trabajo pero sobretodo humildad que no has ganado nada aún”, son algunos de los comentarios que se pueden ver.

Alejandor Garnacho no ha vuelto a pronunciarse al respecto de esta nueva polémica.