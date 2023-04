Paolo Guerrero: “En Perú me pusieron en duda y eso me dolió mucho”

Paolo Guerrero sigue sumando minutos en Racing. El delantero peruano fue titular en la derrota de su equipo por 3-1 ante Atlético Tucuman, donde el ‘depredador’ logró anotar un gol, sin embargo, terminó siendo anulado por el VAR.

Además de ser una pieza importante para Fernando Gago en la liga argentina, el histórico capitán de la Selección Peruana también viene jugando la Copa Libertadores y ha dejado de lado la lesión de rodilla que lo alejó del fútbol durante más de un año.

“El tema de la rodilla está pasando al olvido, porque me pude recuperar totalmente. En mi país, me pusieron en duda muchas personas y eso me dolió mucho, pero igual yo no escucho más que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño”, comentó.

Pese a haber cumplido 39 años, el pasado 1 de enero, el atacante ha descartado colgar los botines próximamente. “No me gustaría dejar el fútbol algún día. Por mí, jugaría toda la vida, hasta los 70 años. Gracias a Dios, por mi físico, termino los partidos muy bien y debe ser por mi genética”, reveló.

Guerrero confesó que se siente “privilegiado” puesto que a diferencia de lo que le comentaban algunos compañeros de 33 o 34 años no siente “dolores musculares”. Racing es puntero en su grupo de la Copa Libertadores, en el torneo argentino ocupan la plaza número 11.

¿Cuándo jugará Paolo Guerrero con Racing?

El próximo partido de Racing será contra Boca Juniors en ‘La Bombonera’ el próximo sábado 29 de abril. Paolo Guerrero viene siendo titular en ‘La Academia’ por lo que se espera que forme parte del once inicial en este enfrentamiento.

Cabe mencionar que, Guerrero se enfrentará al lateral nacional Luis Advíncula, siendo la primera vez que se encuentren en un terreno de juego en condición de rivales.