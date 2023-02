Paolo Guerrero: Delantero podría ser titular por primera vez con Racing Club

¿Llegó la hora? Luego de varios días desde su llegada a Racing Club, el encuentro de mañana podría significar un quiebre en la estancia de Paolo Guerrero en ‘La Academia’. El ariete podría ser inicialista frente a San Martín Formosa por la Copa Argentina mañana a las 7:40 PM (hora peruana), según lo informan los medios argentinos. Esta sería la primera vez que arrancaría en el equipo que dirige actualmente el entrenador Fernando Gago.

Tras su llegada al cuadro de Avellaneda, esta podría ser la mejor oportunidad por parte del ‘9’ de la Selección Peruana para poder demostrar toda su valía y hacerse con el puesto. Sucede que el atacante Maximiliano Romero quedó fuera para este cotejo, por lo que el ‘Depredador’ tendría grandes chances de arrancar en el encuentro de mañana por el torneo de Argentina frente a su rival de turno.

(Desde su llegada al cuadro de Avellaneda, Paolo Guerrero no ha jugado de titular – Foto: Racing Club)

Hasta el momento, Paolo Guerrero no ha tenido la oportunidad de poder arrancar en su nuevo club, ya que en todos los que ha jugado hasta ahora, ingresó proveniente del banco de suplentes. El jugador ofensivo suma hasta el momento 33 minutos en dos cotejos jugados; incluso se dio la oportunidad de marcar un gol, no obstante, este fue anulado por posición ilícita y no fue validado.

Cabe destacar que Racing es el primer club no brasileño que defiende Guerrero en el continente. Previamente, el delantero estuvo en el Brasileirao defendiendo varias camisetas. Los equipos por los que el atacante paseó su fútbol en Brasil son Corinthians, Inter de Porto Alegre, Flamengo y Avaí. Previamente, el atacante estuvo en Europa, defendiendo las camisetas de Hamburgo y Bayern Múnich de Alemania. Mañana podría significar una oportunidad de oro para el ‘Depredador’