Oliver Sonne: conoce al danés que quiere jugar por la Selección Peruana

¿Quién es Oliver Sonne y por qué lo vinculan a la Selección Peruana? Antes de explicar sus origines, es importante saber que este futbolista de 21 años milita en el Silkeborg IF de la primera división de Dinamarca. Si bien es cierto sus padres son daneses, el vínculo que lo une a nuestro país viene por parte de su abuela materna.

En una reciente entrevista para diario AS, el lateral derecho no le cerró las puertas a integrar la escuadra nacional que iniciará un nuevo proceso de la mano del técnico Juan Reynoso. “La selección de Perú es bastante nueva, así que por supuesto que lo he pensado, hay muy buenos laterales derechos en Dinamarca y tienen bastantes. Entonces, para mí, tal vez sea una buena oportunidad para ir a Perú y jugar para poder obtener mucha experiencia, pero ya veremos”.

Asimismo, resaltó las declaraciones de Juan Reynoso donde señaló que los elementos con ascendencia peruana estarán en la mira de su comando técnico para sumarlos al plantel nacional de ser necesario. “Vi una entrevista que hizo hace un par de días donde dijo que estaba dispuesto a ver a todos, especialmente a los jóvenes con raíces peruanas. Si me llama y quiere conversar y ver qué tipo de ser humano soy, puede llamarme y responderé todo el día. Entonces, sí, por supuesto que espero que él llame”.

“Es una gran oportunidad para un jugador de fútbol jugar la Copa del Mundo y jugarlo con Perú sería una locura y mucha experiencia para mí como jugador, pero también como persona”, agregó Oliver Sonne.