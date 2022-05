Nolberto Solano habló sobre la ausencia de Gianluca Lapadula en partidos del Benevento

Nolberto Solano se refirió a la situación de Gianluca Lapadula en Benevento. El asistente técnico de la Selección Peruana no encuentra explicación al motivo por el cual el ‘9’ no tiene minutos en el club italiano.

En una entrevista para TV Perú, Nolberto Solana dijo que espera que la situación del delantero de la Selección Peruana pueda encontrar una solución.

“Es una relación que parece que está rota con Lapadula, es una pena, pero ojalá que pueda solucionarse, también por el bien de Benevento, porque es todo muy extraño”, señaló el integrante del comando técnico de Ricardo Gareca.

“Él es un jugador de selección y está a puertas de llegar a un Mundial, y que no juegue, no me lo explico”, concluyó.

Repechaje Qatar 2022

La Selección Peruana tendrá que pelear por un cupo a la Copa del Mundo ante un representante asiático. El repechaje se definirá en un solo partido que se llevará a cabo el 13 de junio en Qatar. El rival de Perú saldrá del duelo que enfrentará a Australia y Emiratos Árabes Unidos el 7 del mismo mes.