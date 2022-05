Neymar: “Espero que el 2022 termine con la Copa del Mundo”

Neymar, máxima figura de la actual Selección de Brasil, confesó que tiene como meta para este año alzar la Copa del Mundo en Qatar. El delantero de 30 años reveló que se está preparando física y mentalmente para conseguir su objetivo.

“La Copa es mi mayor sueño este año. Quería ganar la Champions League con el París Saint-Germain, pero lamentablemente se pospuso. Y espero que el 2022 termine con la Copa del Mundo”, dijo Neymar en una conversación con el brasileño Diego del Flamengo.

“Es para lo que me estoy preparando. No sólo físicamente, también mentalmente, para darlo todo y que sea una Copa brasileña”, agregó.

Qatar 2022 será su tercer Mundial

El actual jugador del PSG aseguró que tiene claro cómo disputar una Copa del Mundo y no está dispuesto a dejar pasar la oportunidad de campeonar en el máximo torneo de selecciones. “Estoy preparándome tanto para eso porque es un momento único. Ya jugué dos Copas. Sé cómo funciona todo. Pasa todo muy rápido y si no estás al 100%, la oportunidad se va. No quiero que pase esta oportunidad y se me escape de las manos. No la quiero dejar escapar”.