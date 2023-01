Napoli sorprendió a todos con una camiseta especial por San Valentín en el partido ante Cremonese

Napoli, love at first sight 😍



Check out the Limited Edition St. Valentines shirt 🫶👇

Official Web Store: https://t.co/MQPLSsyje2

Brand Store Amazon: https://t.co/hcs61M7GQI

Official Store: https://t.co/axT3GThaQk



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0dzuSSTweX