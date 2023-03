Milan clasificó a cuartos de final de la Champions League al empatar con Tottenham

El Milan de Italia clasificó a los cuartos de final de la Champions League al igualar sin goles con el Tottenham de Inglaterra. Este partido se desarrolló en el Tottenham Hotspur Stadium, ubicado en Londres.

En un partido muy trabado, con pocas situaciones de gol, Milan logró mantener la mínima diferencia conseguida en el partido de ida, en el que los italianos se impusieron 1-0 con gol de Brahim Díaz.

De esta forma, Milan accedió a la siguiente etapa de la Champions League, tal como lo hizo también el Bayern Munich de Alemania, que este miércoles derrotó 2-0 al PSG. A esa instancia también han clasificado el Chelsea de Inglaterra y el Benfica de Portugal.

La próxima semana se definirán las siguientes llaves de octavos de final: Porto vs Inter, Manchester City vs Leipzig, Napoli vs Frankfurt y Real Madrid vs Liverpool.

