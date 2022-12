Maradona y su viaje secreto para conocer a Pelé en 1979

Maradona y Pelé tienen algo en común: Los dos son considerados por muchos los mejores futbolistas del mundo. El primer encuentro entre las dos estrellas se dio en 1979, cuando un joven Diego Maradona emprendió un viaje secreto para conocer a su ídolo.

Pelé recibió a Diego en su mansión de Río de Janeiro. La reunión entre ambos se dio gracias a las coordinaciones de Guillermo Blanco, de la revista El Gráfico. A pocos días de conocerse la convocatoria de la Selección Argentina sub-20, el ‘10’ de Argentinos Juniors se había tomado un vuelo a Brasil tras jugar ante Huracán por el campeonato argentino

“Desde este momento no pertenezco más a Argentinos Juniors. Desde este momento pertenezco a la Selección, y como el martes pienso ir a entrenar y a concentrar a José C. Paz no me hago problemas”, respondió Maradona al presidente de su club cuando este le increpó sobre su accionar.

La conversación entre ambos duró aproximadamente una hora ya que el brasileño tenía otros compromisos. “Me da rabia tener que irme. Como no creía que ibas a venir hasta aquí después del juego de ayer, arreglé con mi abogado Samir para ir a Santos por unos papeles de impuestos y créditos, ¿entiendes? Y ahora quisiera quedarme a almorzar con ustedes”, comentó.

En el poco tiempo que estuvieron juntos, Pelé dio algunos consejos a Maradona, tocaron la guitarra e inclusive Diego sacó una camiseta de Brasil y una pelota para que ‘O Rei’ se la firmara. El momento ha sido inmortalizado en múltiples fotografías que quedaron para la historia.