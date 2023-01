Lionel Messi: “Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la copa del mundo”

Lionel Messi confesó que le hubiese encantado que Diego Armando Maradona estuviera presente en el triunfo de Argentina en Qatar 2022. En una reciente entrevista, el siete veces Balón de Oro aseguró que su sueño era que el fallecido ‘10’ argentino le entregara la copa del mundo.

“Me hubiese gustado que el Diego me entregara la Copa. Por lo menos que vea a Argentina campeón con lo que él amaba la Selección. Hubiese sido muy linda esa foto también. De arriba, tanto como él como mucha gente que me quiere hacía fuerza. La canción fue un boom para todo el mundo. De arriba estaba empujando”, dijo Lionel Messi a Urbana Play.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre sus inicios en el fútbol?

Tras haber conquistado la copa del mundo, Lionel Messi confesó que nunca esperó conseguir tantos logros en su carrera deportiva. Asimismo, recordó sus inicios en el fútbol y se animó a dejarle un mensaje a su versión más pequeña.

“Le diría que le espera algo extraordinario, algo que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso, con momentos duros que va a tener que superar pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final va a tener su recompensa más deseada y va a tener un final feliz, como si fuera una película”, señaló Lionel Messi.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre su comportamiento tras eliminar a Países Bajos?

Al ser consultado sobre este tema, el astro argentino reconoció que su comportamiento no fue le mejor. “Salió en el momento. Algunos de mis compañeros me dijeron: ‘¿viste lo que dijo Van Gaal?’. Y cuando termina todo, pasó lo que pasó. Eso no me gustó. No me gustó lo que hice. No me gustó el ‘andá p’allá’. Son momentos de tensión, nerviosismo. No estaba nada pensado. No me gusta dejar esa imagen”.