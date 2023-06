Lionel Messi al Inter Miami: futbolista explicó por qué no se dio su regreso al FC Barcelona

Lionel Messi confirmó que continuará su carrera en el Inter Miami, club de la Major League Soccer, descartando las versiones sobre un posible regreso al FC Barcelona, así como su fichaje por el Al Hilal, del fútbol de Arabia Saudita.

En una extensa entrevista para los medios españoles Sport y Mundo Deportivo, el futbolista argentino explicó los motivos por los cuales declinó de regresar al cuadro ‘blaugrana’, de donde partió en 2021 para jugar por el Paris Saint Germain.

En el diálogo, Messi reafirmó que tenía “muchas ganas y mucha ilusión” de concretar su regreso a Barcelona; sin embargo, no quería “dejar su futuro en mano de otro”, como consideró que sucedió en su etapa final en el club.

“Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse”, enfatizó.

“NO QUERÍA PASAR TODO ESO”

Lionel Messi también se refirió a las versiones que daban cuenta que Barcelona debía vender jugadores para poder costear su regreso. Al respecto, mencionó que “no quería pasar por eso” y que no quería “hacerse cargo” de lo que podía ocurrir.

“Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, remarcó.

Finalmente, confirmó que su familia tuvo mucho que ver con su decisión de jugar en Estados Unidos. “Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia (…) Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día”, sostuvo.