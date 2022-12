Las razones por las que Endrik firmó por el Real Madrid

La nueva joya del futbol brasilero, Endrik, comentó los motivos por los que decidió ser parte del equipo español.

Real Madrid es un equipo que se ha acostumbrado a fichar jugadores brasileros jóvenes y con mucho futuro. Tal es el caso de Rodrygo y Vinicius jr. En las últimas semanas cerró el fichaje de la joya brasilera que militaba en el Palmeiras, Endrik.

Endrik ya sonaba en el fútbol mundial por sus buenas actuaciones en Brasil. Por eso, muchos clubes en Europa querían contar con sus servicios. Uno de los equipos que quiso al jugador de 16 años fue el Barcelona, finalmente fue a su eterno rival. El nuevo fichaje del Real Madrid comentó que decidió jugar por el equipo merengue por sus ídolos Vinicius jr y Cristiano Ronaldo.

“El Real Madrid es un equipo muy grande, que Vini me había mandado mensajes y me dio más esperanzas. Cristiano también, que es mi ídolo, jugó en el Real Madrid. Por eso escogí el Real Madrid y creo que es una elección correcta. Dios siempre ha estado conmigo y él me ha dicho que es el mejor camino”, comentó en entrevista con MARCA de España.

“Estoy muy feliz, agradezco mucho a Dios pero tengo los pies en el suelo. No he ganado nada todavía. Agradezco mucho a Dios por el presente, el futuro solo a Dios le pertenece. En 2024 cuando vaya al Real Madrid espero hacer buenas temporadas. Por el momento estoy en el Palmeiras, pero estaré apoyando de lejos. Que Vini, que es mi amigo, haga una gran temporada, Éder, Rodry… y que el Real Madrid pueda ganar más Champions Leagues, Ligas y la Supercopa ahora”, añadió Endrick, que se incorporará al equipo blanco en 2024 cuando cumpla la mayoría de edad.